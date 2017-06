QUÉBEC — La ministre responsable des Aînés, Francine Charbonneau, passe de la parole aux actes: elle lance un plan d’action de 46 M$ pour contrer la maltraitance envers les plus âgés.

Ce plan — le deuxième en sept ans au Québec — fait suite au projet de loi 115, qui a été adopté le mois dernier à l’Assemblée nationale et qui rend obligatoire la dénonciation d’actes répréhensibles dans les Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

La maltraitance peut être physique, psychologique, matérielle ou financière.

Le plan d’action met l’accent sur la maltraitance matérielle et financière, et prévoit l’organisation d’un grand forum à propos de cet enjeu.

Il prévoit aussi une «campagne sociétale» visant à dénoncer la maltraitance envers les personnes aînées, la poursuite du service d’écoute et de référence offert par la ligne Aide Abus Ainés (1 888 489-ABUS), ainsi que la simplification des visites d’amitié auprès des aînés issus des différentes communautés culturelles, afin de briser leur isolement social et contrer les situations de maltraitance.

Le 15 juin est la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées.

Le Québec compte environ 100 000 aînés de plus chaque année. En 2031, ce sera plus du quart de la population qui aura 65 ans et plus.

Le député péquiste de Rimouski, Harold LeBel, a réitéré jeudi sa demande au gouvernement du Québec pour que soient tenus des états généraux sur les conditions de vie des personnes âgées.

Il s’est dit «attristé» par les nombreux cas de maltraitance révélés par les médias. Il y a quelques jours, des dizaines d’aînés ont été privés de bain à Drummondville en raison du manque de personnel, a-t-il souligné.