Du 20 au 22 juin, des chercheurs de l’ensemble de la Francophonie se donneront rendez-vous au campus de l’UQAT à Rouyn-Noranda pour discuter des changements climatiques et des moyens à mettre en œuvre pour y faire face.

Né au Québec à la suite du Sommet de Rio en 1992, le mouvement Planèt’Ère s’est donné comme objectif de réunir au sein de la Francophonie toutes les personnes impliquées dans l’éducation relative à l’environnem?ent. Le volet canadien du 6e Forum international Planèt’Ère a lieu cette année à Montréal. Or, trois volets régionaux ont également été prévus, soit en Abitibi-Témiscamingue, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Estrie.

«L’Abitibi-Témiscamingue, comme territoire de transition entre le Québec méridional et les régions du Grand Nord canadien, s’identifie comme une nouvelle frontière de l’exploration planétaire. À ce titre, elle constitue un observatoire naturel d’une cascade de modifications des écosystèmes et des paysages, lesquelles entraînent des transformations sur la santé des communautés locales et autochtones et sur la faune», ont justifié les organisateurs.

Deux enjeux majeurs

Après des visites historiques le mardi, les participants seront invités, les deux jours suivants, à réfléchir sur deux enjeux majeurs liés aux changements climatiques: les défis que devront relever les municipalités et les communautés autochtones et le maintien d’un accès durable aux différentes ressources naturelles.

Parmi les sujets qui seront abordés lors des discussions, les congressistes devront répondre à cette épineuse question: les changements climatiques sont-ils un frein à la mise en valeur des ressources naturelles.

À partir de recherches effectuées sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, les participants se pencheront aussi sur les impacts des changements climatiques sur la santé et la composition des forêts ainsi que sur l’agriculture. Des expériences sur la biomasse serviront de la base aux échanges sur les enjeux liés aux énergies renouvelables. On réfléchira aussi sur les manières de concevoir un urbanisme et un aménagement du territoire qui réduisent au minimum les impacts des activités humaines sur le climat.

Plantation symbolique

Le vendredi matin, avant de reprendre la route vers Montréal pour la suite du Forum Planèt’Ère, les congressistes procéderont à une plantation symbolique en matinée.

Les inscriptions s’effectuent au www.afat.qc.ca/forum-planet-ere.html.