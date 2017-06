OTTAWA — Une organisation de femmes inuites a obtenu une subvention de près de 900 000 $ pour s’occuper d’un programme visant à encourager les hommes et les garçons à éliminer la violence contre les femmes et les filles.

Ce programme sera offert dans les quatre territoires où vit la population inuite au Canada: la région inuvialuite (Territoires du Nord-Ouest), le Nunatsiavut (Labrador), le Nunavik (Québec) et le Nunavut.

Selon le communiqué du ministère de la Condition féminine, l’organisation en question — Pauktuutit Inuit Women of Canada — envisage de collaborer avec d’autres regroupements de femmes, des organisations d’hommes et des prestataires de services de première ligne «afin de concevoir et mettre en œuvre des interventions ciblées, adaptées à la culture inuite».

Elle compte intervenir directement auprès de groupes d’hommes «afin de les amener à jouer un rôle déterminant dans la lutte contre la violence».

La ministre des Affaires autochtones et du Nord, Carolyn Bennett, soutient qu’il «faut s’attaquer à la source des causes fondamentales de la violence faite aux femmes et filles autochtones». Elle a ajouté que les femmes inuites ont «reconnu la participation des hommes et des garçons comme outil essentiel à toute stratégie gagnante».

Mme Bennett a déclaré que le programme constituait «un pas dans la bonne direction».