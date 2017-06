MONTRÉAL — Les diverses scènes sportives seront fort occupées cette semaine. L’équipe de Sur Le Radar a dans son collimateur la Ligue nationale de hockey (LNH), les Alouettes de Montréal et le championnat canadien de soccer. Et comme, il n’y a pas que le sport dans la vie, on note que Philippe Couillard fera une brève visite à Washington et que Bertrand Charest pourrait connaître son verdict.

1. LNH

Semaine faste pour les amateurs de la Ligue nationale du hockey. Tout commence mercredi alors que la nouvelle concession du circuit, les Golden Knights de Las Vegas (s’y habituerons-nous ?), annonce la liste des joueurs qu’elle a sélectionnés parmi ceux qui n’avaient pas été protégés par leur équipe.

Ce même jour, la LNH récompense ses joueurs les plus méritants à l’occasion de la remise des trophées dans la capitale du jeu.

Moment fort attendu par les fans et les candidats à une carrière dans le circuit Bettman, le repêchage se déroulera vendredi et samedi, à Chicago. À moins que son directeur général Marc Bergevin ne parvienne à réussir un coup fumant d’ici là, le Canadiens devrait sélectionner au 25e rang.

2. Alouettes

Cancres de la section Est de la Ligue canadienne de football, les Alouettes de Montréal espèrent bien se relancer en 2017. La troupe de l’entraîneur Jacques Chapdelaine, venu en relève à Jim Popp, l’an dernier, amorce jeudi sa saison en recevant un autre club habitué des bas-fonds du circuit, les Roughriders de la Saskatchewan, au stade Percival-Molson. Et dire que ces deux clubs se sont affrontés en finale de la Coupe Grey en 2009 et 2010…

3.Impact

Quant à l’Impact de Montréal, il aura une occasion de venger son échec subi contre le FC Toronto lors des finales de conférence, l’an dernier. L’occasion ? Le championnat canadien. La bande de Mauro Bielo sera l’hôtesse de la formation de la Ville-Reine au cours du match aller, mercredi soir. Le vainqueur de cette série de deux rencontres se qualifie en vue de la Ligue des champions du Concacaf.

4. Couillard à Washington

Le premier ministre du Québec Philippe Couillard fait une visite-éclair à Washington, lundi. Le chef du gouvernement tentera de persuader l’administration américaine de l’importance des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis en ces temps bercés par le protectionnisme. M. Couillard rencontrera notamment l’influent secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, et des sénateurs américains.

5. Banque d’infrastructure

Le bras de fer entre le Sénat et le gouvernement Trudeau au sujet du projet de loi c-44 qui, permettrait notamment de fonder la Banque de l’infracstructure, se poursuivra au cours de la semaine, la dernière avant le congé estival. Les sénateurs ont décidé la semaine dernière qu’ils avaient le droit de scinder en deux le projet de loi afin d’en retirer ce qui concernait la banque. Ils se pencheront sur la nécessité de le faire. S’ils approuvent la mesure, le gouvernement ne sera pas content. Le ministre des Finances Bill Morneau a déjà promis d’adopter de nouveau C-44 et de le transmettre tel quel au Sénat.

6. Bertrand Charest

Bertrand Charest, cet entraîneur de ski accusé d’avoir agressé sexuellement plusieurs jeunes athlètes sous sa responsabilité, devrait connaître son sort, jeudi. Son procès avait fait couler beaucoup d’encre, le printemps dernier.

7. Terrorisme

Un autre verdict pourrait tomber, vraisemblablement lundi, dans le procès d’Ismaël Habib, un Québécois accusé d’avoir tenté de fuir le pays pour participer aux activités d’un groupe terroriste.

8. Suspense à Victoria

Le gouvernement minoritaire de Christy Clark en Colombie-Britannique présente jeudi son discours du Trône avant un vote de confiance à l’Assemblée législative. Il devrait ensuite faire face à un vote de confiance à l’assemblée législative, ce qui pourrait ouvrir la porte à un gouvernement de coalition NPD-Verts.