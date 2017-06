OTTAWA — Une coalition d’universitaires appelle le gouvernement fédéral à prioriser la recherche sur les impacts de la marijuana au moment où Ottawa s’affaire à légaliser et à réglementer la substance d’ici juillet 2018.

Une lettre signée par plus de 50 chercheurs à travers le Canada affirme que les législateurs devraient soutenir les efforts pour en apprendre davantage sur les impacts de la marijuana pour les consommateurs.

Parmi les chercheurs signataires figure Mark Ware, professeur adjoint à l’Université McGill ayant été vice-président d’un groupe de travail sur le cannabis désigné par le fédéral.

M. Ware a fait valoir que le Canada se trouve dans une position exceptionnelle pour mener les recherches scientifiques qui devraient accompagner la légalisation de la marijuana, ajoutant qu’il y a «un intérêt et une expertise formidable» à travers le pays.

En avril, le gouvernement libéral a présenté un projet de loi sur la légalisation et la réglementation de la marijuana à des fins récréatives pour les adultes âgés de 18 ans et plus.

Si le projet de loi est adopté, le Canada deviendra le premier pays du G7 à légaliser l’usage de la marijuana à des fins récréatives.