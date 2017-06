OTTAWA — Le gouvernement fédéral a publié l’itinéraire détaillé de la visite prochaine du prince Charles et de sa femme Camilla dans le nord du Canada, l’est de l’Ontario et la région de la capitale nationale pour les festivités de la fête du Canada.

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles amorceront leur bref séjour le 29 juin au Nunavut, où ils rencontreront des résidants d’Iqaluit qui travaillent à la préservation et à la promotion de la langue et la culture inuites.

Le couple royal discutera également des changements climatiques dans la région et prendront part à des discussions sur la santé des femmes avant d’assister à un festin communautaire.

Le lendemain, le prince Charles et Camilla rencontreront des membres des Forces armées canadiennes à la base de Trenton, dans l’est de l’Ontario, et visiteront un marché et un vignoble de la région.

Puis, le 1er juillet, jour de la fête du Canada, ils inaugureront la Salle de l’histoire canadienne au Musée canadien de l’histoire, avant de participer aux célébrations marquant le 150e anniversaire de la fédération canadienne.

Le prince Charles inaugurera ensuite le Centre national des arts fraîchement rénové et visitera l’entreprise de commerce électronique d’Ottawa Shopify. Le couple terminera son séjour en dévoilant l’«entrée de la Reine», à Rideau Hall, de nouvelles portes symbolisant 150 ans d’histoire canadienne.

Il s’agira d’une 18e visite au Canada pour le prince de Galles et d’une quatrième pour la duchesse de Cornouailles.