MONTRÉAL — Les employés de PME sont invités à la vigilance pour éviter que leur entreprise ne subisse des pertes à la suite de l’intervention de fraudeurs.

La Sûreté du Québec (SQ) a révélé l’existence d’un stratagème qui a déjà permis à des fraudeurs de soutirer plus de 8 millions $ à des entreprises du Québec. Jusqu’à maintenant, trois cas et une tentative de fraude ont été rapportés à la police. Selon le sergent Claude Denis, les fraudeurs ont sévi auprès d’entreprises des régions de Québec, de l’Abitibi, de la Rive-Sud de Montréal et de la Mauricie.

Le fraudeur, qui s’identifie comme un employé d’une institution financière, contacte généralement par téléphone un employé pour qu’il mette à jour le système informatique qui donne accès aux opérations bancaires en ligne de sa compagnie. Il fait valoir que la compagnie aura ainsi de meilleurs services financiers. Pour faire la mise à jour, l’employé doit télécharger un logiciel fourni par le fraudeur par courriel ou en se dirigeant vers un site internet donné par le fraudeur. Une fois le logiciel téléchargé ou le site internet entré dans les favoris de l’ordinateur, les malfaiteurs ont accès aux données bancaires de l’entreprise et peuvent alors procéder à des transactions.

Devant ce stratagème, la Sûreté du Québec invite la population à redoubler de prudence. Elle recommande de ne jamais envoyer d’argent, de données bancaires ou de données relatives à une carte de crédit à une personne que l’on ne connaît pas. Elle suggère aussi aux gens de valider toute demande de renseignements auprès de leur institution financière.