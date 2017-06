Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Un Montréalais attaque un policier à l’aéroport de Flint

L’homme qui aurait poignardé un policier hier à l’aéroport de Flint, au Michigan, est un Montréalais, a annoncé la police fédérale américaine (FBI). Les autorités considèrent l’incident comme un possible acte terroriste.

2) Le terrain de soccer neuf du Complexe sportif de Saint-Laurent trop petit

Les matchs de niveau élite provincial ne pourront se tenir au nouveau Complexe sportif de Saint-Laurent. Il manque 10 mètres en longueur et plus de 5 mètres en largeur pour que le terrain de soccer intérieur soit conforme pour la catégorie AAA.

3) Autos électriques: l’IEDM dénonce les subventions du Québec et de l’Ontario

Une étude de l’Institut économique de Montréal (IEDM) conclut que les subventions aux achats de véhicules électriques offertes par les gouvernements du Québec et de l’Ontario leur auront coûté 17 milliards $ jusqu’en 2030 et n’auront fait réduire les émissions annuelles de gaz à effets de serre (GES) que de près de 4 pour cent.

4) 9,8 milliards d’humains d’ici 2050

Un nouveau rapport des Nations unies indique que la population mondiale, qui se situe aujourd’hui à 7,6 milliards d’habitants, atteindra 9,8 milliards en 2050 et 11,2 milliards en 2100.

5) Top 3 Métro: des alcools pour trinquer local à la Saint-Jean

C’est la Saint-Jean et l’ambiance festive rime souvent avec alcool. Alors pourquoi pas acheter local? Métro vous présente trois de ses coups de coeurs, juste à temps pour la Fête nationale.