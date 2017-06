Réplique à la lettre de Richard Desjardins: un territoire à partager

En réponse à la lettre de M. Desjardins, parue le 20 juin, j’aimerais corriger certaines perceptions.

Le caribou forestier de Val-d’Or représente un cas d’exception en raison de la situation précaire de sa population et de son habitat très perturbé. Le plan d’action gouvernemental pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier repose sur une approche qui vise à concentrer la majeure partie des efforts de protection sur les éléments clés de l’habitat du caribou, là où les chances de succès sont les meilleures. Un rapport plus complet qui comprendra les scénarios proposés sera disponible d’ici la fin de l’année.

Sachez que l’Abitibi-Témiscamingue est couverte à plus de 95 % par des forêts publiques. Ces forêts, intimement liées au développement de notre région, procurent non seulement un environnement à une faune diversifiée mais également des ressources naturelles et renouvelables, créatrices d’emplois, qui offrent un lieu de détente et de loisir à toute notre population. Cette grande richesse collective qu’est notre forêt a permis l’essor des collectivités de notre région. L’aménagement de la forêt et la transformation du bois procurent plus de 5 200 emplois aux familles de chez nous.

L’atteinte et le maintien de cet équilibre représentent un enjeu majeur pour une société comme la nôtre qui a fait le choix de mettre en valeur et d’exploiter ses ressources naturelles. Pour y arriver, nous nous appuyons sur des principes de développement durable et de conciliation des usages du territoire. Ces principes sont tout simplement fondamentaux et se retrouvent à la base de nos décisions. Cependant, ils n’apportent pas de réponse toute faite et j’accepte la responsabilité de trancher en cas de difficulté, dans le meilleur intérêt de la population.

Je termine en vous rappelant que je suis tout d’abord député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et que c’est là ma plus grande fierté. Je porte notre région dans mon cœur et je continuerai donc à défendre nos intérêts sur toutes les tribunes.



Luc Blanchette

Député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs