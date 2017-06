MONTRÉAL — Selon des estimations préliminaires, ce sont entre 500 et 800 résidences qui ont été détruites ou rendues inhabitables lors des inondations du printemps dernier qui ont touché 278 municipalités au Québec.

Et 65 des 278 municipalités touchées n’avaient tout simplement pas de cartographie de leurs zones inondables.

Ces données ont été révélées, jeudi, lorsque les ministres des Affaires municipales et de la Sécurité publique, Martin Coiteux, et du Développement durable et de l’Environnement, David Heurtel, ont rencontré la presse à Montréal pour faire le point sur les inondations et annoncer différentes mesures qui seront prises.

Dans les 278 municipalités qui ont été touchées, 5300 résidences ont été affectées. Et, de ce nombre, entre 500 et 800 ont été carrément détruites ou rendues inhabitables.

Le gouvernement s’intéressera particulièrement aux 65 petites municipalités qui n’avaient pas cartographié leur risque d’inondation. Il s’agit de très petites municipalités qui étaient considérées à faible risque et qui disposaient de moyens limités pour faire cette cartographie et l’intégrer dans leur schéma d’aménagement, a précisé le ministre Heurtel.