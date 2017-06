MONTRÉAL — Les policiers de Montréal ont dressé jeudi le bilan d’une opération qui a permis de démanteler un réseau de trafiquants du crime organisé vietnamien.

Cette importante opération a mobilisé mercredi 180 policiers. Ils ont mené 16 perquisitions, soit 14 sur l’île de Montréal et deux à Laval.

Les policiers ont saisi d’importantes quantités de stupéfiants, dont 7903 comprimés de méthamphétamine et 490 grammes de cocaïne. Ils ont aussi confisqué 796 comprimés de Viagra, 247 comprimés de stéroïdes, 23 cellulaires, une arme à impulsion électrique et plus de 100 000 $.

Les policiers ont entamé leur enquête en décembre. Elle visait un réseau de criminels qui produisait et faisait le trafic de drogue à grande échelle.

Quatorze personnes ont été arrêtées. Elles feront face à des accusations liées au trafic de stupéfiants.