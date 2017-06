OTTAWA — Bono et The Edge, deux membres du groupe U2, seront au nombre des artistes qui monteront sur scène à l’occasion du spectacle de la fête du Canada, la semaine prochaine, à Ottawa.

Un porte-parole de Patrimoine canadien a annoncé que les musiciens irlandais interpréteront une chanson vers midi, le 1er juillet, à l’occasion des célébrations marquant le 150e anniversaire de la fédération canadienne.

La ministre du Patrimoine Canadien a d’ailleurs écrit le message suivant sur Twitter vendredi: «Wow! La Fête du Canada sera formidable! Très hâte de voir U2 sur la Colline du Parlement!».

Selon les responsables, jusqu’à 450 000 personnes pourraient converger vers la Colline du Parlement et vers les autres lieux des festivités.

Parmi les autres artistes qui seront du spectacle on retrouve notamment Gordon Lightfoot, Walk Off the Earth, Lisa Leblanc, Marie Mai et Louis-Jearn Cormier.

U2 doit aussi monter sur scène à Cleveland le soir du 1er juillet dans le cadre de la tournée «The Joshua Tree».