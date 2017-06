OTTAWA — Le chef d’état-major de la défense nationale, le général Jonathan Vance, devrait formuler une directive dans les prochains jours afin d’encourager les membres des Forces armées canadiennes à prendre part aux prochaines marches de la fierté gaie en étant vêtus de leur uniforme.

Selon des sources consultées par La Presse canadienne, ces mesures incitatives s’inscrivent dans un effort plus vaste visant à projeter l’image d’une armée plus diversifiée et inclusive.

La directive de M. Vance surviendrait peu après celle du commandant de la Marine royale canadienne, le vice-amiral Ron Lloyd, statuant que les marins peuvent porter leur uniforme aux événements de la fierté gaie sans avoir à demander une permission.

Les employés des FAC doivent généralement demander une autorisation pour porter leur uniforme dans le cadre d’événements publics.

M. Lloyd a pris part à la marche de la fierté gaie de Toronto, l’an dernier. Il a en outre affirmé avoir récemment rencontré des membres de la communauté LGBT qui lui ont signifié que l’obligation de demander une permission pour le port de l’uniforme nuit à favoriser une relation de plus grande proximité de part et d’autre.

L’armée sera plus forte, à long terme, si elle se montre plus ouverte aux Canadiens issus de diverses origines, pratiquant différentes religions ou d’orientations sexuelles variées, a soutenu M. Lloyd.