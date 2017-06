La présence accrue des toxicomanes près des locaux de l’organisme Cactus sur la rue Sainte-Catherine, où se trouve l’un des trois nouveaux site d’injection supervisée de Montréal, inquiète des résidants de l’arrondissement Ville-Marie.

La ministre de la Santé publique Lucie Charlebois était accompagnée du maire de Montréal Denis Coderre et du député fédéral Joël Lightbound pour inaugurer les trois nouveaux sites d’injection supervisée montréalais (SIS), lundi.

On part de la base que le service existe, que nous sommes présents et que oui: des gens vont circuler et utiliser le service. On accorde une importance à s’assurer que notre présence demeure calme et respectueuse. – Sandhia Vadlamudy, directrice générale de Cactus

Des voisins du nouveau SIS de l’organisme Cactus, ouvert depuis une semaine, ont profité de l’occasion pour interpeller le maire et se plaindre des nuisances engendrées par la nouvelle «piquerie». «Il n’y avait jamais de seringues sur la rue, maintenant il y en a plein. Les gens attendent leurs vendeurs en avant, il y a des prostitués qui prennent des clients», s’est exclamé un voisin.

«On est dans des logements sociaux, nous. On ne peut même pas déménager, on est pris avec ça. On ne dort plus, on a plus de patience», a ajouté une résidante de la rue Berger, où est situé le SIS.

M. Coderre s’est voulu rassurant: «On veut s’assurer que ça soit sécuritaire. Il y a un travail qui va se faire avec les professionnels de la santé, a-t-il répondu. Les gens ne se piqueront pas à l’extérieur, ils vont faire ça en dedans».

La directrice générale de Cactus, Sandhia Vadlamudy, a rappelé que le SIS n’en était encore qu’à ses débuts et que des ajustements seraient apportés. «Dans l’exercice de la chose au quotidien, on découvre comment ça se passe. On a des ajustements à faire avec notre voisinage, nos voisins immédiats, qui assistent à notre arrivée. La semaine dernière, on a échangé avec les voisins et on tente d’établir un équilibre, mais un équilibre mutuel.»

Depuis l’entrée en fonction des SIS, les organismes ont enregistré quelques dizaines d’usagers par jour. Ils s’attendent toutefois à ce que ce chiffre augmente dans les prochaines semaines.

En conférence de presse, le maire et la ministre de la Santé publique ont précisé qu’ils entendaient les préoccupations des citoyens, mais que les SIS demeuraient la meilleure solution pour protéger les plus vulnérables. «Elles sont déjà là, ces personnes [toxicomanes], a répondu Lucie Charlebois. Il y a des gens qui peuvent être en surdose [à l’extérieur], alors que là, on va être capable de les aider sur place, éviter les surdoses, le partage de seringues et la présence de seringues [sur le sol]».

Avant l’ouverture des SIS, des organismes distribuaient des seringues stériles aux toxicomanes. Ceux-ci ne pouvaient toutefois pas s’injecter sur place.

L’organisme Dopamine, situé dans Hochelaga et l’unité mobile L’Anonyme offrent aussi les services d’injection supervisée depuis le 19 juin dernier. La proximité d’un quatrième site à une école, avait aussi soulevé les inquiétudes de la Commission scolaire de Montréal. Son ouverture est prévue pour la rentrée.

Le gouvernement du Québec a injecté 12 M$ dans la mise en place des SIS de la métropole.