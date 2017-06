OTTAWA — Le fait qu’un tireur d’élite canadien eut fracassé un record en atteignant une cible djihadiste à plus de 3,5 kilomètres doit être «célébré», a soutenu mardi Justin Trudeau.

Le premier ministre a du même souffle tenu à dire que cette prouesse témoignant de l’«excellence» des forces canadiennes ne changeait en rien la nature de la mission du Canada en Irak.

Il a signalé que la défense — celle qui est légitime et celle que le Canada assure à ses partenaires de la coalition contre Daech (le groupe armé État islamique) — était une «partie intégrante» de la mission canadienne.

Le premier ministre a tenu ces propos mardi, à Ottawa, quelques jours après l’annonce du record établi par un tireur d’élite membre de la Deuxième Force opérationnelle interarmées (FOI2).

La nouvelle avait inquiété le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Thomas Mulcair, l’amenant à se questionner sur le rôle des militaires du Canada dans cette région du monde.

Le chef néo-démocrate a d’ailleurs écrit à Justin Trudeau la semaine dernière afin de lui faire part de ses inquiétudes quant au tir et ce qu’il symbolise pour la mission du Canada en Irak.

Il souligne dans sa missive que cela «soulève de sérieuses questions» sur la prétention du gouvernement «que les forces canadiennes ne sont pas impliquées dans les combats directs».

Le FOI2 est une force présentement déployée dans le cadre de la mission canadienne pour combattre Daech.

Sur le site du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, on peut lire que la «FOI2 protège les intérêts canadiens et lutte contre le terrorisme au pays et à l’étranger».