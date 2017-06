OTTAWA — L’ambassadeur du Canada auprès de la République française, Lawrence Cannon, a annoncé mardi qu’il quitterait ses fonctions à l’automne.

L’ancien ministre conservateur a précisé sur son compte Twitter que la prolongation de son mandat était valide jusqu’au 30 septembre.

Il a remercié le premier ministre qui l’a nommé, Stephen Harper, et celui qui lui a demandé de rester un peu plus longtemps, Justin Trudeau, de lui avoir «confié cette belle et grande mission».

Son mandat a été discrètement renouvelé mercredi dernier dans un avis publié par le Bureau du Conseil privé, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

M. Cannon est installé en France depuis mai 2012.

Avant d’hériter de ce prestigieux poste de chef de mission à Paris, il avait a été ministre au sein du gouvernement Harper, notamment aux Affaires étrangères, entre 2008 et 2011.

L’élu conservateur a ensuite été emporté par la vague orange qui avait déferlé sur la province aux élections de 2011.

Il avait alors été battu par Mathieu Ravignat, un député du Nouveau Parti démocratique (NPD), dans la circonscription de Pontiac, dans la région de l’Outaouais.

Au printemps dernier, la rumeur voulait que M. Cannon était intéressé à se présenter comme candidat à la mairie de Gatineau.

Il avait nié le tout dans une entrevue accordée au quotidien Le Droit, en mars dernier, soutenant avoir renoncé à un retour en politique.

Il avait affirmé lors du même entretien qu’il comptait rentrer en Outaouais au début de l’été.