VICTORIA — Une femme a été formellement accusée d’avoir proféré des menaces de mort contre la première ministre de Colombie-Britannique, Christy Clark, et le président de l’Assemblée législative, Steve Thomson.

La direction des poursuites criminelles avait demandé à un procureur spécial d’analyser les éléments de l’enquête, afin d’éviter toute apparence de conflit d’intérêts dans cette affaire. Le procureur spécial Kris Pechet, nommé le 3 mai dernier, a finalement déposé des accusations contre Pavla Janeckova, de Kelowna.

Les menaces auraient été proférées vers le 30 avril à Kelowna.

Me Pechet, avocat à New Westminster, avait reçu le mandat de conseiller les enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada et d’évaluer toute la preuve dans ce dossier.

Pavla Janeckova devrait comparaître vendredi pour répondre des accusations.

La direction des poursuites criminelles n’a pas donné de détails sur la nature des présumées menaces de mort.