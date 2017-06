La chaîne Canadian Tire démontre toute sa fierté canadienne en lançant un billet de 10¢ «d’argent» en édition limitée.

Deux millions d’exemplaires seront disponibles à travers le pays, de vendredi à dimanche, ou jusqu’à épuisement des stocks.

En circulation depuis 1958, «l’argent» Canadian Tire a vécu son dernier changement graphique en 1992. Le nouveau billet présente le rouge et le blanc du drapeau canadien, en plus d’avoir des motifs plaqués or une bande marquant le 150e anniversaire du pays.

«L’argent Canadian Tire est incroyablement reconnu et tout ce qu’il y a de plus canadien, souligne Eva Salem, vice-présidente du marketing de la compagnie. Nous voulions célébrer le 150e anniversaire du Canada de façon significative en créant un billet à édition limitée qui transposerait un classique canadien bien-aimé dans l’ère moderne.»