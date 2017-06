OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a nommé mardi une diplomate de carrière comme nouvelle ambassadrice du Canada pour les changements climatiques, un poste qui n’était pas pourvu depuis janvier 2015.

Jennifer MacIntyre est la cinquième personne à occuper ce poste, dont le mandat a été cette fois remanié. Jusqu’ici, l’ambassadeur du Canada pour les changements climatiques agissait essentiellement comme négociateur en chef pour les grands traités internationaux.

Maintenant que les accords de Paris ont été signés, le mandat de Mme MacIntyre sera surtout axé sur les relations internationales, notamment pour faire la promotion à l’étranger des entreprises canadiennes «vertes».

Ainsi, l’ambassadrice du Canada pour les changements climatiques ne sera pas aux côtés du premier ministre Trudeau, la semaine prochaine en Allemagne, lors du sommet du G20, même si la mise en oeuvre des accords de Paris sera au coeur de ces discussions.

Le rôle de Mme MacIntyre sera notamment de renforcer les partenariats et les réseaux internationaux du Canada pour mieux appuyer le secteur des technologies propres.

Mme MacIntyre, qui a grandi au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, a amorcé sa carrière dans la haute fonction publique fédérale au tournant du millénaire, notamment au cabinet du premier ministre libéral Jean Chrétien.

Plus récemment, elle a été ambassadrice du Canada en Suisse et au Liechtenstein, de 2013 à 2017, avant d’être directrice générale par intérim de la Division des affaires multilatérales et bilatérales d’Environnement et Changement climatique Canada.