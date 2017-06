Le 1er juillet, pas moins de 200 000 personnes déménageront au Québec. Recyq Québec donne quelques trucs aux déménageurs afin de favoriser des déménagements écoresponsables. Les voici:

Réemployez

N’hésitez pas à profiter des sites de petites annonces et des ventes-débarras pour les articles qui pourraient avoir une deuxième vie. Pensons par exemple aux éléments de décoration, aux articles ménagers ou au mobilier.

Donnez

Si vous possédez des meubles, matelas ou vêtements qui sont encore en bon état, donnez-les au suivant. De nombreux organismes et centres de dons acceptent de tels biens partout au Québec.

Gaspillage alimentaire

En plus des électroménagers et des vêtements, la nourriture constitue elle aussi une grande source de perte lors des déménagements. Les aliments, et surtout ceux qui nécessitent une réfrigération, ont tendance à être mis à la poubelle. Une solution simple pour éviter ce gaspillage: donnez-les !

Récupérez

De nombreux organismes proposent de récupérer vos articles usés.

• Pour les réfrigérateurs, congélateurs et tous autres électroménagers frigorifiques: http://www.frigoresponsable.ca/

• Pour les lampes au mercure: http://www.recycfluo.ca/fr/

• Pour les huiles, liquides de refroidissement, antigels, filtres et contenants: http://soghu.com/

• Pour la peinture et ses contenants: http://www.ecopeinture.ca/

• Pour les piles et les batteries: http://www.appelarecycler.ca/

• Pour les produits électroniques comme les télévisions, les ordinateurs et les téléphones: http://recyclermeselectroniques.ca/qc/

Bon déménagement!