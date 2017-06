Le président de l’entreprise Catcan, Antonino Catania, a été retrouvé mort dans la rivière L’Assomption le 27 juin. Le corps de l’homme de 72 ans a été repêché non loin de sa résidence du boulevard Lacombe, dans le secteur Le Gardeur de Repentigny.

Ce sont les policiers de la Sûreté du Québec qui ont retracé le corps de M. Catania dans la rivière L’Assomption. Les plongeurs de la Sûreté ont été dépêchés sur les lieux à la demande du Service de police de la Ville de Repentigny.

Ce dernier était appelé à intervenir à la suite d’un appel d’un des membres de la famille Catania. L’appel logé en soirée, le lundi 26 juin, signalait la disparition de M. Catania. Le lendemain, après vérification et enquête, les policiers municipaux faisaient appel à leurs collègues de la Sûreté.

« Il s’agit possiblement d’une noyade, indique Guy Bélair, directeur-adjoint du Service de police de Repentigny. Mais tout est sous enquête et référé au bureau du coroner. Il y aura probablement une autopsie. »

À savoir s’il s’agit d’un incident d’origine criminelle, M. Bélair indique que les possibilités sont faibles, mais qu’aucune piste n’est écartée.

Rappelons qu’Antonino Catania avait été arrêté en 2013 à la suite d’une frappe de l’UPAC. Plus tôt cette année, il a plaidé coupable de fraude envers le gouvernement et d’abus de confiance pour des crimes commis entre 2006 et 2008. Atteint d’un cancer de stade avancé, il devait purger une peine dans la communauté et verser une amende d’environ 100 000$.