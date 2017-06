QUÉBEC — Les 18-34 ans sont, sans grande surprise, les plus grands utilisateurs d’appareils mobiles, indique un nouveau volet de l’enquête NETendances du CEFRIO, publié jeudi.

Au total, ce sont 81 pour cent des jeunes de ce groupe d’âge qui possèdent un téléphone intelligent. Au total, en 2016, près de six adultes québécois sur dix, soit 58 pour cent, possédaient un tel appareil, ce qui représente une progression de cinq points de pourcentage par rapport à l’année précédente.

La tablette électronique connaît aussi une croissance, note le CEFRIO. Plus de la moitié des Québécois (51 pour cent) détenaient une tablette électronique en 2016, une hausse de cinq points de pourcentage par rapport à 2015. La tablette est surtout populaire dans les foyers ayant au moins un enfant (64 pour cent), contre 44 pour cent pour les foyers sans enfants.

La moitié des adultes possédant un appareil mobile ont réalisé au moins un achat en ligne sur cet appareil en 2016. L’ordinateur demeure toutefois le moyen le plus utilisé pour les achats sur internet.

Toujours selon l’enquête, plus de six Québécois sur dix (63 pour cent) possédant un appareil mobile ont téléchargé au moins une application gratuite au cours de la dernière année, mais seulement 20 pour cent des adultes ont téléchargé au moins une application payante.

Les applications populaires sont celles utilisées pour suivre la météo (48 pour cent), pour jouer et se divertir (43 pour cent), pour suivre l’actualité (39 pour cent), pour écouter de la musique (37 pour cent), pour clavarder et réseauter (34 pour cent) et pour gérer ses finances (30 pour cent).

Par ailleurs, le quart des détenteurs d’un téléphone intelligent démontrent un intérêt pour la réalité virtuelle.