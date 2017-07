QUÉBEC — En ce week-end de la fête du Canada, la Sûreté du Québec poursuit son opération de sécurité routière «Longs Congés».

Cette opération lancée le 22 juin, à l’approche de la Fête nationale Québec, s’étirera jusqu’à lundi.

La porte-parole de la SQ, Audrey-Ann Bilodeau, fait état d’une présence policière accrue sur les routes dans toutes les régions de la province.

Elle indique que les patrouilleurs surveillent principalement le port de la ceinture de sécurité, en plus de tenir à l’oeil les conducteurs qui seraient distraits ou intoxiqués.

La ceinture de sécurité réduit de moitié les risques de mourir ou de subir des blessures graves lors d’une collision, a souligné Mme Bilodeau.

Quant aux distractions auxquelles les agents prêteront une attention particulière, elle a cité en exemple l’utilisation du téléphone cellulaire.

«La composition d’un texto par exemple, peut augmenter jusqu’à 23 fois le risque de provoquer une collision», a-t-elle exposé.

En ce qui a trait à la conduite avec facultés affaiblies, la porte-parole a tenu à rappeler que les policiers profitent depuis quelques années de nouveaux moyens pour détecter facilement la présence d’alcool ou de drogues dans l’organisme.

«La raison pour laquelle on surveille ces infractions, c’est bien simple: bon an, mal an, ce sont les principales causes d’accidents ou de collisions causant des blessures graves, voire des décès, sur nos routes», a-t-elle déploré.