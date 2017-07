La présidente de Femmes autochtones du Québec (FAQ), Viviane Michel, estime qu’il y a lieu de s’inquiéter d’une nouvelle démission au sein de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et déplore que son organisation n’ait pas encore obtenu de confirmation formelle pour sa participation aux audiences.

Vendredi soir, la directrice générale de l’Enquête nationale, Michèle Moreau, a annoncé sa démission, disant avoir choisi pour des «raisons personnelles» de retourner chez elle à Montréal auprès de sa famille.

Plus tôt en juin, on apprenait le départ de la directrice des opérations, Chantale Courcy, et d’une agente de liaison avec les communautés, Tanya Kappo. Dans le premier cas, la directrice des communications, Bernée Bolton, avait indiqué à Radio-Canada que Mme Courcy, ex-fonctionnaire fédérale, avait «accepté une promotion du gouvernement fédéral le 12 juin».

Aussi, deux autres personnes ont quitté l’équipe des communications depuis février, soit Michael Hutchinson et Sue Montgomery — cette dernière ayant annoncé par la suite son intention de briguer l’investiture du parti Projet Montréal en tant que candidate à la mairie de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

En entrevue téléphonique, Mme Michel a fait valoir que son organisation et d’autres qui représentent des membres des Premières Nations sont en droit d’«avoir des réponses» et d’«être rassurés».

Alors que Femmes autochtones du Québec a obtenu le statut de participant à l’enquête provinciale mise en place dans la foulée des allégations d’agression sexuelle sur des femmes autochtones à Val d’Or, l’organisation attend toujours une réponse formelle de l’Enquête nationale.

Mme Michel estime que la commission provinciale — la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec: écoute, réconciliation et progrès — est «très bien structurée». Elle a dit voir une «grosse différence» avec l’enquête fédérale, même si elle reconnaît que les mandats ne sont pas de la même ampleur.

Les premières audiences de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées se sont conclues au Yukon il y a environ un mois et ses employés passeront l’été à se préparer aux prochaines audiences à l’automne.

La commissaire en chef de l’Enquête nationale, Marion Buller, avait fait valoir à cette occasion qu’il fallait du temps pour tisser des liens avec les familles, les aînés, les guérisseurs traditionnels et les gens en appui à chaque endroit.

Les commissaires ont commencé officiellement l’Enquête nationale le 1er septembre 2016. Ils sont censés présenter un rapport provisoire d’ici l’automne 2017 et un rapport final d’ici la fin 2018.

Une porte-parole de l’Enquête nationale n’avait pas répondu aux appels de La Presse canadienne, dimanche.