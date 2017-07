MONTRÉAL — Si certains Québécois et Canadiens tombent en vacances, les acteurs de l’actualité, eux, seront loin de chômer cette semaine. L’équipe de Sur le radar surveille notamment le premier ministre Justin Trudeau, qui sera en mission en Europe pour, entre autres, le sommet des pays du G20 et les athlètes canadiens, eux, qui participeront au tournoi de tennis de Wimbledon, qui s’ouvrira lundi à Londres. Et au moins deux autres Canadiens seront loin d’être en vacances: les deux nouveaux astronautes Jennifer Sidey et Joshua Kutryk.

Mission européenne de Justin Trudeau

Après avoir célébré en grande pompe le 150e anniversaire du Canada, le premier ministre Trudeau met le cap sur l’Europe pour un séjour bien rempli, qui s’étalera du 4 au 8 juillet. M. Trudeau ira d’abord en Irlande, où il rencontrera le premier ministre Leo Varadkar, avant de se diriger vers le palais de Holyroodhouse en Écosse pour un entretien avec la reine Élisabeth II. Il participera ensuite au sommet des pays du G20, à Hambourg, en Allemagne, où il prévoit discuter de développement durable, de changements climatiques, de santé et d’égalité des sexes. M.Trudeau en profitera-t-il pour discuter du sujet litigieux du bois d’oeuvre avec le président américain Donald Trump, qui l’a décrit samedi comme son «nouvel ami»? À suivre.

La rencontre duG20 à Hambourg

Les dirigeants du G20 se rencontrent les 7 et 8 juillet prochains en Allemagne, et le sommet sera l’occasion d’une première rencontre fort attendue entre le président des États-Unis, Donald Trump et son homologue russe, Vladimir Poutine. Rappelons que le Congrès américain enquête sur les possibles liens entre l’équipe de M.Trump et les représentants russes lors de la dernière campagne électorale. Le climat s’annonce d’ailleurs tendu, alors que la chancelière allemande Angela Merkel a durci le ton envers le président américain, récemment. La pression sera forte sur M.Trump: les dirigeants européens ont promis de faire valoir leur engagement pour l’Accord de Paris sur le climat — duquel M.Trump s’est retiré — et pour le libre-échange.

Des athlètes canadiens présents à Wimbledon

Le célèbre tournoi de tennis s’ouvrira lundi à Londres, et plusieurs Canadiens figurent dans la liste de concurrents. On retrouve notamment la Montréalaise Eugénie Bouchard, 61e joueuse mondiale, qui affrontera l’Espagnole Carla Suarez Navarro, qui occupe le 26e rang. Le Canadien Milos Raonic, le septième joueur mondial, disputera quant à lui son premier match contre l’Allemand Jan-Lennard Struff, le 50e mondial. Quatre autres Canadiens seront du tableau principal. Il s’agit de Vasek Pospisil, de Vancouver, de l’Ontarien Denis Shapovalov, de la Montréalaise Françoise Abanda et de l’Ontarienne Bianca Andreescu.

Présentation des nouveaux astronautes canadiens

Lors des célébrations de la fête du Canada, le premier ministre Trudeau a annoncé les noms des deux nouveaux astronautes canadiens, qui sont montés sur scène à Ottawa pour s’adresser brièvement à la foule. Les Albertains Jennifer Sidey et Joshua Kutryk auront toutefois l’occasion de se présenter davantage lors d’une conférence de presse, qui se tiendra mardi, à Longueuil, en compagnie du ministre Navdeep Bains. Mme Sidey et M. Kutryk ont été sélectionnés au terme d’un long processus qui vise à doubler l’équipe d’astronautes canadiens. Les nouvelles recrues se joindront à Jeremy Hansen et David Saint-Jacques — un Québécois qui séjournera d’ailleurs dans la Station spatiale internationale en novembre 2018.

La fin des candidatures dans la course du NPD

Ceux qui voudraient se présenter dans la course à la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD) ont jusqu’au 3 juillet pour déposer leurs documents officiels. La course est déjà bien commencée, cependant. Cinq candidats — des députés fédéraux et un provincial — ont annoncé leur intention de succéder à Thomas Mulcair: l’Ontarien Charlie Angus, la Manitobaine Niki Ashton, le Québécois Guy Caron, ainsi que le Britanno-Colombien Peter Julian sont dans la course depuis bon nombre de semaines. Le député néo-démocrate en Ontario, Jagmeet Singh, a été le dernier à annoncer sa candidature. Déjà, plusieurs débats ont eu lieu et ont permis aux candidats de croiser le fer. Les néo-démocrates choisiront leur prochain chef en octobre prochain.

La saison des festivals se poursuit

Alors que les artistes du Festival international de jazz de Montréal pousseront leurs dernières notes la semaine prochaine, le Festival d’été de Québec donnera son coup d’envoi jeudi. Parmi les artistes qui se produiront en cette dernière semaine du festival de jazz dans la métropole, on retrouve Feist, Lisa Simone, Matt Holubowski, Pink Martini et Melissa Etheridge. Quant au Festival d’été de Québec, qui célèbre cette année ses 50 ans, c’est un spectacle hommage à Richard Desjardins qui ouvrira l’événement sur les plaines d’Abraham. Le festival accueillera aussi Kendrick Lamar, P!nk, les Backstreet Boys, les Cowboys Fringants et Metallica.

Les cyclistes du Tour de France continuent leur parcours

Jusqu’au 23 juillet, des cyclistes de partout dans le monde disputent les nombreuses étapes du Tour de France, qui se terminera à Paris. Samedi, les athlètes sont partis de Düsseldorf, en Allemagne, et dimanche, ils se sont rendus à Liège, en Belgique. Dans les prochains jours, ils parcourront Verviers, en Belgique, Mondorf-les-Bains, au Luxembourg et les villes de Vittel, Vesoul et Troyes, en France. Au terme de l’étape 2, le Britannique Geraint Thomas est en tête, suivi par l’Allemand Marcel Kittel, l’Américain Taylor Phinney et le Suisse Stefan Kueng. Aucun Canadien ne participe à la course.