TORONTO — Le gouvernement du Canada présentera des excuses et versera des millions de dollars à un ancien détenu de la prison de Guantanamo Bay qui a admis avoir tué un soldat américain en Afghanistan quand il avait 15 ans, a confié mardi un responsable sous le couvert de l’anonymat.

La Cour suprême du Canada avait plus tard conclu qu’Omar Khadr avait été interrogé dans des «conditions oppressives».

Khadr recevra maintenant 10,5 millions $, selon les termes d’une entente intervenue le mois dernier entre ses avocats et le gouvernement fédéral.

Khadr, qui est né au Canada, avait 15 ans quand il a été capturé par des soldats américains en Afghanistan, au terme d’une fusillade qui a coûté la vie au soldat Christopher Speer. Khadr avait été transféré à la prison de Guantanamo et éventuellement accusé de crimes de guerre.

Il a plaidé coupable en 2010 et été condamné à huit ans de prison, en plus du temps déjà passé derrière les barreaux. Il est rentré au Canada deux ans plus tard pour purger le reste de sa peine et a été libéré en mai 2015 pendant que ses avocats contestaient ses aveux de culpabilité — qui, selon lui, ont été faits sous la contrainte.

La Cour suprême du Canada a tranché en 2010 que des agents canadiens du renseignement ont obtenu de Khadr des renseignements sous des «conditions oppressives», comme la privation de sommeil, lors d’interrogatoires menés à Guantanamo Bay en 2003. Ces renseignements ont ensuite été partagés avec les États-Unis.

Ses avocats avaient intenté une poursuite de 20 millions $ pour emprisonnement injustifié au gouvernement canadien, à qui ils reprochaient d’avoir contrevenu au droit international en ne protégeant pas un citoyen et en complotant avec les États-Unis pour maltraiter Khadr.