MONTRÉAL — Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rapporte mardi l’arrestation près d’un mois plus tôt d’un jeune homme qui aurait allumé une série d’incendies criminels dans des véhicules qui ont fait pour près de 1 million $ en dommages.

Les méfaits ont été commis dans les secteurs de Montréal-Nord et de Saint-Michel, dans le nord-est de la ville, entre les 13 et 15 mai derniers.

Le suspect, Médérik-Jasmin Leprohon, 19 ans, a été arrêté le 6 juin dernier. Il a comparu à la Cour du Québec le lendemain et il fait face à plusieurs chefs d’accusation en matière d’incendies criminels, de méfaits et un chef d’introduction par effraction.

Médérik-Jasmin Leprohon est lié à huit événements, selon la police, dont six à Montréal-Nord et deux à Saint-Michel. Les incendies visaient des véhicules qui étaient stationnés sur la rue et dont les portes étaient déverrouillées.

Le SPVM dit avoir des raisons de croire que le suspect a pu faire d’autres crimes similaires.