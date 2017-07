MONCTON, N.-B. — Un des avocats de la GRC au procès civil relativement à la fusillade mortelle de Moncton a plaidé mardi que le corps policier fédéral avait fait preuve de «diligence raisonnable» dans le déploiement de carabines au sein de ses détachements.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est accusée par la Couronne d’avoir enfreint le Code du travail en n’offrant pas aux policiers la formation et l’équipement nécessaires pour faire face à un tireur lourdement armé et embusqué en pleine ville.

Justin Bourque avait réussi à tuer trois policiers et à en blesser deux autres, le 4 juin 2014, à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Au moment de la fusillade, la GRC avait déjà décidé, depuis 2011, de munir ses patrouilleurs de carabines C8, mais le déploiement devait se faire de façon progressive dans tous les détachements du pays.

De fait, les agents de Moncton ne disposaient pas encore de ces carabines au moment de la fusillade, et plusieurs témoins au procès civil ont soutenu que cette arme plus puissante et à plus longue portée aurait pu modifier le cours des événements ce soir-là.

Mais l’avocat de la GRC Ian Carter a soutenu mardi que c’est la bureaucratie qui dicte la façon dont fonctionnent les gouvernements, et que pour plusieurs raisons, notamment budgétaires, le déploiement des carabines avait dû se faire de façon progressive. Ce qui ne veut pas dire que la GRC n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable dans tout le dossier des carabines, a plaidé Me Carter.

«Ce n’est pas comme si (l’état-major de la GRC) s’était croisé les bras», a-t-il dit. «Est-ce qu’on aurait pu faire les choses un peu différemment? Peut-être, mais en rétrospective, tout est parfait.»

Appelé à la barre le mois dernier, le commissaire de la GRC, Bob Paulson, avait expliqué que l’état-major craignait que le déploiement des carabines soit perçu par la population comme une «militarisation» du corps de police fédéral, et que cela crée une distance entre le policier et le citoyen.

Un peu plus tôt mardi, un autre avocat de la GRC, Mark Ertel, a plaidé que le corps policier n’aurait pu raisonnablement prévoir ce type de fusillade dans le cadre de sa formation dispensée aux agents. Il a par ailleurs répété que la GRC ne pouvait être tenue responsable de la mort des policiers Fabrice Gevaudan, Dave Ross et Doug Larche.

La Couronne doit aussi amorcer ses plaidoiries finales mardi.