OTTAWA — L’ambassadeur de l’Arabie saoudite au Canada exhorte le gouvernement Trudeau à cesser de se mêler du dossier de Raïf Badawi et à respecter les décisions des tribunaux du royaume.

En marge d’une rare conférence de presse à Ottawa, mardi, Naif Bin Bandir Al-Sudairy a soutenu que le sort du blogueur était entre les mains de la justice saoudienne.

Le gouvernement canadien, a-t-il insisté, doit ainsi respecter le verdict rendu dans la cause de Raïf Badawi, emprisonné depuis maintenant plus de cinq ans en Arabie saoudite.

«L’Arabie saoudite respecte les décisions des tribunaux canadiens. Et nous croyons que nos amis canadiens devraient nous traiter de la même façon. C’est tout», a-t-il offert.

Lorsqu’on a demandé à l’ambassadeur Al-Sudairy si cela signifiait qu’Ottawa devrait carrément cesser de soulever l’enjeu auprès des autorités saoudiennes, il a opiné.

«Absolument. Oui. Oui. Est-ce que c’est clair?», a-t-il tranché à l’issue de la conférence de presse dans les locaux de l’ambassade saoudienne, sur la promenade Sussex.

L’ambassadeur avait envoyé un signal similaire en mars 2015, alors qu’il avait envoyé une lettre aux gouvernements du Québec et du Canada pour les enjoindre à cesser de s’ingérer dans cette affaire.

Le blogueur a été emprisonné le 17 juin 2012 pour avoir notamment demandé, sur son blogue, une plus grande tolérance envers les non-musulmans et une plus grande ouverture d’esprit.

Il avait été condamné à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet et 290 000 $ d’amende. Il a reçu 50 de ces coups de fouet, mais la sentence a depuis été suspendue en raison de son état de santé.

L’épouse du blogueur récipiendaire du prestigieux prix Sakharov pour la liberté de l’esprit en 2015, Ensaf Haidar, est réfugiée à Sherbrooke avec ses trois enfants.

Le gouvernement canadien, tant sous Stephen Harper que sous Justin Trudeau, a fait état de la difficulté d’intercéder en faveur de Raïf Badawi puisque celui-ci n’est pas citoyen canadien.

Dans une vidéo diffusée peu avant le cinquième anniversaire de son emprisonnement, début juin, ses enfants ont imploré le premier ministre du Canada d’intervenir personnellement.

«Nous continuons (…) à exhorter le gouvernement de l’Arabie saoudite à libérer Raïf Badawi», a assuré Justin Trudeau en marge d’une annonce à Ottawa le 13 juin dernier.

L’ambassadeur Naif Bin Bandir Al-Sudairy n’a pas voulu dire, mardi, s’il avait discuté du dossier avec des ministres du gouvernement libéral.

«Je ne me souviens pas de cela. Peut-être. Peut-être», a-t-il laissé tomber.

Le chef de mission saoudien a tenu ces propos à l’issue d’une conférence de presse conjointe avec ses homologues de l’Égypte et des Émirats arabes unis.

Les diplomates avaient convié la presse à la veille d’une importante rencontre sur le Qatar, qui a été mis au ban par l’Arabie saoudite et ses alliés du Golfe qui l’accusent de financer le terrorisme.