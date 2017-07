LONGUEUIL, Qc — Les deux nouvelles recrues canadiennes qui espèrent un billet pour l’espace ont répondu aux questions des enfants, mardi, lors de leur visite à l’Agence spatiale canadienne, à Longueuil, en banlieue de Montréal.

Joshua Kutryk, de Fort Saskatchewan, en Alberta, et Jennifer Sidey, de Calgary, ont été officiellement nommés par le premier ministre Justin Trudeau samedi, jour de la fête du Canada. Ils gagneront Houston le mois prochain pour entamer leur entraînement.

Jennifer Sidey est ingénieure en mécanique, tout comme Joshua Kutryk, qui est par ailleurs pilote dans l’armée de l’air.

Mme Sidey, qui aura 29 ans le mois prochain, rêvait de devenir astronaute depuis 1992, lorsque la Canadienne Roberta Bondar s’est envolée à bord de la navette Discovery. Prise dans un tourbillon depuis samedi, elle tente maintenant d’absorber tout ce qui lui arrive. Elle était émue, mardi, de revenir à l’Agence spatiale, où le personnel a accueilli les nouvelles recrues comme des vedettes.

Joshua Kutryk, âgé de 35 ans, était lui aussi fasciné par l’espace dès sa plus tendre enfance — depuis l’âge de cinq ans, a-t-il confié. Aux enfants réunis à l’Agence spatiale, il a rappelé, en français, que pour réaliser son rêve, il avait «étudié beaucoup, beaucoup, beaucoup les sciences et les mathématiques» et s’était beaucoup entraîné, «pendant 20-30 ans».

Sa collègue partage le même avis: «Ça demande beaucoup de résilience, c’est dur, mais c’est positif», a-t-elle dit aux enfants.

Les deux Canadiens suivront maintenant un programme d’entraînement de deux ans au Texas avec une douzaine de recrues américaines, sous la supervision de l’astronaute canadien Jeremy Hansen, l’une des deux recrues sélectionnées en mai 2009 par l’Agence spatiale canadienne, et qui attendent maintenant leur tour pour aller dans l’espace.

«C’est un énorme défi, parce que nous devons apprendre beaucoup de choses assez rapidement», a expliqué Jennifer Sidey, mardi.