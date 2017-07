HALIFAX — L’armée canadienne indique maintenant que ce sont cinq militaires qui ont manifesté lors d’une cérémonie autochtone à Halifax le jour de la fête du Canada.

Un groupe d’hommes s’était alors invité à une cérémonie micmaque visant à souligner le triste sort réservé aux Autochtones, au pied de la statue du controversé fondateur de la ville en 1749, le gouverneur britannique Edward Cornwallis. Les hommes, dont l’un brandissait l’ancien drapeau canadien, le «Red Ensign», ont entonné l’hymne national britannique en s’approchant de la cérémonie, selon une organisatrice autochtone.

Selon un témoin de la «contre-manifestation», les hommes ont baissé la voix lors de la cérémonie et sont restés une dizaine de minutes avant de quitter les lieux sans incident.

Un porte-parole du ministère de la Défense nationale, Daniel LeBouthillier, a confirmé mardi que cinq militaires, dont deux membres de la Marine royale canadienne, faisaient partie du groupe.

Dans un message commun publié sur Facebook, les commandants de l’Armée canadienne et de la Marine affirment que si des militaires ont violé leur code de conduite, la chaîne de commandement prendra les mesures qui s’imposent. Ces mesures ne seront cependant pas rendues publiques dans les médias sociaux à moins que cela soit nécessaire, précisent le lieutenant-général Paul Wynnyk et le vice-amiral Ron Lloyd.

Les deux commandants soutiennent que les gestes de certains militaires ne reflètent pas l’engagement de l’armée en matière d’inclusion et de diversité.

«Malheureusement, certains n’ont pas encore modifié leur état d’esprit afin de changer la culture institutionnelle», écrivent-ils. MM. Lloyd et Wynnyk font confiance au bon jugement de l’état-major, qui saura selon eux évaluer la situation.

Peu de temps après avoir fondé Halifax, Edward Cornwallis, alors gouverneur de la Nouvelle-Écosse, avait offert une récompense pour tout «scalp» de Micmacs, après une attaque d’Autochtones contre les colons britanniques.

Dans une vidéo de la manifestation à Halifax samedi, on voit cinq hommes discuter avec des spectateurs à la cérémonie. «C’est une colonie britannique», lance l’un d’eux. «Vous soulignez (votre) patrimoine, eh bien nous aussi!»

Lorsqu’on leur demande s’ils appartiennent à une organisation en particulier, l’un des hommes dans la vidéo répond: «Les Proud Boys, section des Maritimes.»

Sur la page Facebook des «Proud Boys Canadian Chapters», on lit, en anglais, que la fraternité est constituée d’«Occidentaux chauvins qui ne s’excuseront plus d’avoir créé le monde moderne», et qui ne font «aucune discrimination fondée sur la race ou la sexualité». On annonce par ailleurs: «Nous parlons aussi le français, calice.»

Au cabinet du ministre de la Défense nationale, un porte-parole a précisé que Harjit Sajjan avait été informé de l’incident et qu’il suivait l’affaire de près.