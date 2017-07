TORONTO — L’avocat de la veuve d’un soldat américain tué en Afghanistan a indiqué mardi avoir fait une demande pour que toute somme versée par le gouvernement canadien à l’ancien détenu de Guantanamo Bay Omar Khadr lui soit remise à elle, ainsi qu’à un autre soldat blessé.

L’avocat Don Winder a fait cette annonce au moment où la décision du gouvernement canadien de présenter ses excuses à Omar Khadr et de lui verser des millions de dollars est accueillie par une pluie de critiques.

Une source au courant de l’entente a déclaré sous le couvert de l’anonymat, mardi, qu’Omar Khadr recevrait 10,5 millions $. Le gouvernement et les avocats du Canadien ont négocié cette entente le mois dernier.

Omar Khadr avait 15 ans lorsqu’il a été capturé par les troupes américaines, au terme d’une fusillade qui a coûté la vie au soldat Christopher Speer et blessé le sergent Layne Morris. Omar Khadr, soupçonné d’avoir lancé la grenade qui a tué le soldat, avait été transféré à la prison de Guantanamo et éventuellement accusé de crimes de guerre.

Il a plaidé coupable en 2010 et été condamné à huit ans de prison, en plus du temps déjà passé derrière les barreaux. Il est rentré au Canada deux ans plus tard pour purger le reste de sa peine et a été libéré en mai 2015 pendant que ses avocats contestaient ses aveux de culpabilité — qui, selon lui, ont été faits sous la contrainte.

Omar Khadr a passé 10 ans à Guantanamo Bay. Son cas a attiré l’attention à l’international après que certains l’eurent qualifié d’enfant soldat.

La veuve de Christopher Speer et le sergent Morris, devenu aveugle à la suite de l’explosion de la grenade, ont intenté une poursuite contre Omar Khadr pour homicide délictuel et blessures, en 2014, craignant que celui-ci n’obtienne de l’argent de la part du gouvernement canadien, qu’il poursuivait pour 20 millions $. Un juge américain leur avait accordé 134,2 millions $ US en dommages en 2015.

Les avocats du Canadien ont longtemps dit que leur client avait été forcé à faire la guerre par son père, Ahmed Said Khadr, dont la famille a habité brièvement avec Oussama ben Laden quand Omar Khadr était enfant. Le père Khadr, un homme originaire d’Égypte, a été tué en 2003 lorsqu’un hélicoptère militaire pakistanais a frappé la maison où il résidait avec des agents d’al-Qaïda.