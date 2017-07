OTTAWA — Le gouvernement Trudeau avertit les provinces et les territoires que la distribution de milliards de dollars des coffres fédéraux pour les projets d’infrastructures est conditionnelle à des promesses de croissance économique et de bienfaits pour l’environnement.

Dans une lettre adressée aux provinces et territoires qu’il doit transmettre jeudi, le ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, Amarjeet Sohi, explique que les projets devront répondre à des objectifs nationaux, pas seulement à des intérêts locaux. Les gouvernements devront faire part publiquement des bénéfices de leurs projets pour l’économie et l’environnement, particulièrement en matière d’émissions polluantes.

Le gouvernement du Canada prévoit consacrer d’ici 11 ans une somme de 33 milliards $ aux divers projets d’infrastructures qui lui seront soumis.

La lettre du ministre Sohi précise que les subventions serviront moins aux rénovations qu’aux nouveaux projets et que ceux-ci devront avoir un impact réel et positif sur la vie des Canadiens pour des générations à venir.

Le gouvernement du Canada prévoit d’assumer jusqu’à 40 pour cent de la facture des projets d’infrastructures des villes, en espérant que les provinces y ajoutent une participation d’au moins 33 pour cent.