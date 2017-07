Les plaintes des usagers du Réseau de transport de Longueuil (RTL) ont augmenté de 21% au cours de la dernière année, passant de 6,7 par 100 000 déplacements à 8,1.



Le RTL attribue cette hausse à la congestion routière engendrée par les nombreux travaux de la dernière année, notamment dans l’axe de l’autoroute Bonaventure à Montréal.

La société de transport a cependant connu une hausse d’achalandage et de ses heures de service. Le transport assuré par le RTL est ainsi passé de 686 766 heures en 2015 à 690 186 en 2016.

Le taux de ponctualité et la disponibilité des véhicules ont également connu de faibles augmentations respectives de 0,9% et de 0,1%. Le taux de ponctualité est passé de 82,9% en 2015 à 83,8% en 2016.

Le RTL souligne que l’offre de service est demeurée relativement stable en 2016. Certains ajustements ont été adoptés afin d’optimiser la performance du réseau, dont des mesures de révision des temps de parcours sur plusieurs lignes afin d’améliorer la ponctualité; la synchronisation des horaires de certaines lignes avec le service de métro à la station Longueuil–Université-de-Sherbrooke; l’ajout d’un départ en fin de soirée, du lundi au vendredi, sur la ligne 81 ainsi que l’amélioration de la fréquence de service sur les lignes 71 et 78 en pointe d’après-midi.

La société de transport a également bonifié son service de transport adapté au cours de la dernière année. Au 31 décembre 2016, 4902 personnes étaient admises à ce service, une augmentation de 2% par rapport à l’année précédente. Le RTL a effectué un total de 365 090 déplacements en transport adapté l’an dernier.

«En 2016, nous avons misé sur une gestion durable et intégrée des ressources humaines et matérielles, souligne la présidente du RTL, Colette Éthier. Le RTL entend poursuivre activement sa mission et demeurer à l’avant-garde en matière de mobilité durable des personnes dans l’agglomération de Longueuil.»