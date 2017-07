SAINT-BASILE-LE-GRAND, Qc — Le retour à la maison sera difficile à Saint-Basile-le-Grand, en Montérégie, en raison de la fuite de gaz souterraine qui a forcé la fermeture de la route 116.

La sortie 105 de l’autoroute 20 a été fermée en raison d’une congestion majeure. Transport Québec encourage les automobilistes à utiliser la sortie 109 de l’autoroute 20 à Beloeil, puis à revenir.

Le transport ferroviaire est aussi interrompu. Via Rail accuse des délais majeurs et des annulations sur ses trains circulant entre Québec et Montréal.

Le service de train de banlieue est suspendu entre les gares de Saint-Basile-le-Grand et Mont-Saint-Hilaire. Un service d’autobus a été mis en place pour desservir cette portion de la ligne.