YELLOWKNIFE — La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est à la recherche d’une femme originaire de la République tchèque qui cueillait des champignons aux Territoires du Nord-Ouest.

La femme a été vue pour la dernière fois lundi après-midi près du parc de Lake Reid, en périphérie de Yellowknife. Elle manque à l’appel au sein d’un groupe de cueilleurs de champignons dont les membres collaborent aux recherches.

La GRC a indiqué qu’une recherche terrestre ainsi que par les airs a été immédiatement lancée, mettant à contribution des bénévoles de la région, de l’Association civile de recherche et sauvetage aériens et de l’Équipe de recherche et de secours de Yellowknife.

Jeudi, un avion Dash 8 de Transports Canada muni de la technologie infrarouge a été acheminé.

Cet appareil constitue un outil particulièrement efficace pour les recherches concernant «une personne disparue dans une vaste zone géographique retirée», a dit une porte-parole de la GRC, Marie York-Condon.

La GRC a fait savoir que l’identité de la personne recherchée ne sera pas dévoilée en respect d’une demande de sa famille.

On demande en outre aux personnes qui ne sont pas impliquées dans les recherches de rester à distance de la zone couverte afin de ne pas perturber les efforts déployés.

La GRC rappelle en outre qu’il est important de s’outiller d’appareils de communication tels qu’un téléphone satellitaire ou un GPS en s’aventurant dans des zones reculées, et que ces outils doivent pouvoir fonctionner par paire.