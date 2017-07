OTTAWA — Le taux de chômage au Canada a diminué en juin pour se situer à 6,5 pour cent, une baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois précédent, a fait savoir Statistique Canada vendredi.

L’emploi a progressé de 45 000 en juin, principalement dans le travail à temps partiel, précise l’organisme de statistiques.

En juin, les emplois se sont notamment ajoutés au Québec et en Colombie-Britannique.

Davantage de personnes travaillaient dans les services professionnels, scientifiques et techniques, ainsi que dans l’agriculture. Parallèlement, l’emploi a baissé dans le secteur des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien.

L’emploi a augmenté chez les femmes de 55 ans et plus et il a légèrement progressé chez les femmes du principal groupe d’âge actif, tandis qu’il a connu peu de variation dans les autres groupes démographiques.

Par rapport à 12 mois plus tôt, le nombre de personnes en emploi a augmenté de 351 000 (+1,9 pour cent). La majeure partie de cette hausse est attribuable à l’emploi à temps plein (+248 000 ou +1,7 pour cent), mais l’emploi à temps partiel a aussi progressé (+103 000 ou +3,0 pour cent).