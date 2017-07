Québec organise des consultations publiques lundi prochain afin d’entendre ce qu’ont à dire les sinistrés des inondations du printemps dernier.

Des assemblées auront lieu dans toutes les régions où des rivières sont sorties de leur lit en avril et mai dernier et où l’eau a envahi des immeubles et des espaces publics.

Les discussions porteront sur le programme d’aide financière mis sur pied pour donner un coup de main aux sinistrés devant remettre en état leur résidence, mais aussi sur les nouvelles règles d’urbanisme touchant les zones inondables.

Plus tôt cette semaine, le maire de Montréal, Denis Coderre, a déploré les longs délais d’attente avant que les sinistrés obtiennent l’aide de l’État. «Je demande au gouvernement du Québec de faire certaines vérifications», a dit M. Coderre, mécontent.

Québec a répliqué en indiquant qu’il soutenait les sinistrés «tout au long du processus de rétablissement». Il disait avoir ouvert 4862 dossiers et avoir versé 21M$ à des sinistrés, en vertu du Programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues entre le 5 avril et le 16 mai 2017.

Au Québec, 278 municipalités ont été touchées par les inondations en avril et mai derniers, forçant l’évacuation de près de 4000 citoyens. Quelque 5300 résidences ont été inondées.

L’horaire des consultations publiques