MONTRÉAL — Dès lundi et jusqu’au 27 juillet, les services Alloprof fonctionneront à plein régime pour aider les 20 000 élèves du Québec en préparation d’examen de reprise dans une ou plusieurs matières.

Pour un troisième été, les enseignants répondront aux questions des étudiants, selon les mêmes heures d’ouverture que pendant l’année scolaire, soit de 17h à 20h, du lundi au jeudi.

Plusieurs autres services seront également accessibles en tout temps comme les répertoires de révision en ligne par matière, les simulateurs d’examens de mathématiques, la bibliothèque virtuelle, les forums, les exercices, les vidéos et les jeux éducatifs.

Selon Sandrine Faust, directrice générale d’Alloprof, en plus de faire une réelle différence dans le quotidien des jeunes qui reprennent leurs examens, le soutien offert par l’organisme pendant les cours d’été a une incidence positive sur leur motivation, leur sentiment de compétence et leur autonomie.

Rappelons qu’Alloprof engage les élèves du Québec dans la persévérance et la réussite scolaires en leur offrant des services d’accompagnement gratuits, soutenus par de nombreux partenaires privés et publics, et le gouvernement du Québec.