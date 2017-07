Le boulevard Lafayette sera doté d’une piste cyclable unidirectionnelle sur chacun de ses côtés, entre la rue Saint-Charles et le boulevard Taschereau. Elle reliera les parcs riverains et le pont Jacques-Cartier, en passant par le secteur du métro et le Vieux-Longueuil.

L’aménagement unidirectionnel a été privilégié afin de réduire les conflits avec les entrées charretières. La nouvelle piste n’aura aucun impact sur les voies de circulation.

Le raccordement à la piste cyclable du pont Jacques-Cartier devrait également faciliter les déplacements à pied et à vélo vers le pôle de la place Charles-Lemoyne.

Les travaux nécessitent la reconstruction des trottoirs, ainsi que le déplacement de certains poteaux, bornes-fontaines et abribus. La facture s’élève à 1,1 M$.

Cette nouvelle piste s’inscrit dans le tracé du sentier cyclable Oka – Mont Saint-Hilaire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Des travaux sont également en cours afin de concevoir le sentier cyclable et pédestre reliant Longueuil et Boucherville, qui s’insère dans le tracé qui fera le lien entre les grands parcs nationaux de la CMM. Dans la portion le long du fleuve, la promenade est construite majoritairement en structure surélevée afin de réduire les impacts environnementaux.

Divers ajustements, exigences et travaux supplémentaires entraînent des dépenses imprévues de 330 000$.

De ce projet de 16 M$ pour 2,2 km, Longueuil débourse près de 2 M$ et Boucherville, 4 M$. Une subvention de 10 M$ provenant de la CMM est répartie entre les deux villes.

Le chantier devrait être terminé à la fin du mois d’août, pour une inauguration officielle prévue le 2 septembre.