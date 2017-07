QUÉBEC — La municipalité de Baie-Trinité a conclu une entente avec Caroline Lamarre, cette ex-employée qui a été agressée sexuellement par le maire Denis Lejeune.

Selon l’entente confidentielle signée le mois dernier, Mme Lamarre accepte d’abandonner ses démarches pour réintégrer son emploi à la municipalité en échange d’une compensation.

Mme Lamarre ne travaille plus depuis 2013, tandis que Denis Lejeune, lui, continue de siéger comme maire.

Il a été reconnu coupable d’agression sexuelle en juillet 2015, mais a pu poursuivre son mandat, car la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités permet à un élu coupable d’un tel délit et condamné à moins de 30 jours de prison de continuer d’exercer ses fonctions. Il avait écopé de 120 heures de travaux communautaires et d’une période de probation de deux ans, en plus de devoir faire un don de 4000 $.

En 2016, le ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux, a fait adopter la loi 83 qui soumet les élus municipaux à des normes éthiques beaucoup plus sévères.

Les maires reconnus coupables d’une infraction au Code criminel seront à l’avenir aussitôt destitués. Denis Lejeune a jusqu’en août pour en appeler du refus de sa demande d’appel. S’il ne le pas fait dans les délais, un citoyen pourra alerter la Commission municipale, qui enclenchera le processus de destitution.

Mme Lamarre a préféré ne pas attendre jusqu’en août pour quitter Baie-Trinité. Le plus jeune de ses cinq enfants est victime d’intimidation à l’école, a-t-elle affirmé lors d’une entrevue téléphonique avec La Presse canadienne, lundi.

Mme Lamarre a dit vouloir tourner la page et fonder son entreprise de zoothérapie. Elle ouvrira prochainement un ranch pour aider les gens aux prises avec des difficultés.

Lundi, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui a appuyé Mme Lamarre dans sa cause, s’est dit satisfait de l’entente conclue avec la municipalité. Un employé de Baie-Trinité contacté par La Presse canadienne s’est refusé à tout commentaire.