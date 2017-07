KAMLOOPS, C.-B. — Quelque 300 pompiers d’un peu partout au Canada sont envoyés en renfort en Colombie-Britannique pour combattre les incendies de forêt qui ravagent la province depuis quelques jours.

Au moins 220 brasiers sont actifs dans la province de l’Ouest et couvrent plus de 320 kilomètres carrés. Plus de 8500 personnes ont évacué leur résidence, dont environ 1500 habitants de la localité de 100 Mile House qui se sont fait ordonner de quitter les lieux dimanche soir.

La province bénéficie de l’aide des Forces armées canadiennes, qui aident les résidants touchés et transportent en hélicoptère les secouristes et de l’équipement.

Pour l’instant, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), au Québec, ne fournit que de l’équipement: environ 200 motopompes devraient être acheminées cette semaine dans la province sinistrée. Ce matériel permet aux pompiers de pomper directement dans les cours d’eau pour arroser les flammes.

Une quarantaine de pompiers québécois seraient prêts à se rendre en Colombie-Britannique, mais le gouvernement britanno-colombien n’a pas encore fait de demande en ce sens, a indiqué la porte-parole de la SOPFEU, Émilie Bégin.

Au Nouveau-Brunswick, une équipe de 21 pompiers ont quitté leur province pour se rendre en Colombie-Britannique.

Le Nouveau-Brunswick fait partie du Centre interservices des feux de forêt du Canada, qui oeuvre à la coordination des services offerts par les diverses provinces lorsque surviennent des situations d’urgence. L’an dernier, le Nouveau-Brunswick avait délégué 77 de ses pompiers en Alberta et en Nouvelle-Écosse.

Le pompier Julien Bourque, de Rogersville au Nouveau-Brunswick, est allé prêter main-forte à ses collègues d’autres provinces par le passé et il s’attend à travailler intensément dans les prochains jours.

«Chaque feu est différent, ça dépend du temps, parce qu’il y a des temps dans la journée où le feu est plus fort. À ce point-là, on peut se faire évacuer», a-t-il expliqué.

«Mais habituellement, (on commence) tôt, ce sont de longues heures, beaucoup de travail», a-t-il ajouté.