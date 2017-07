LONGUEUIL, Qc — Un partenariat entre la coopérative Agropur et l’Accueil Bonneau permettra à des personnes itinérantes de s’adonner à la production de miel.

Dans le cadre d’un projet de réinsertion sociale, huit ruches seront installées au nouveau siège social d’Agropur à Longueuil.

Les participants seront formés et encadrés par l’entreprise sociale Alvéole. Ils seront ainsi impliqués dans toutes les étapes liées à l’apiculture.

Geneviève Kieffer Després, responsable des projets spéciaux à l’Accueil Bonneau, a expliqué que les itinérants s’occuperont de l’installation et de l’inspection des ruches pendant la saison et participeront ensuite à l’extraction du miel, à la mise en pot, à l’étiquetage et à la vente. Chez Agropur, ils visiteront le site à toutes les deux semaines pour voir si les abeilles se développent bien.

On espère vendre 6000 pots à l’issue de la récolte prévue à l’automne. Tous les bénéfices seront réinvestis dans ce projet d’économie sociale qui est aussi financé par des dons.