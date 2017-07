WASHINGTON — Le premier ministre Justin Trudeau participera à une rencontre bilatérale avec le vice-président américain Mike Pence lors d’une conférence des gouverneurs des États américains, prévue plus tard cette semaine.

MM. Trudeau et Pence seront au Rhode Island pour l’événement qui implique plus d’une trentaine de gouverneurs, et des rumeurs circulaient à l’idée que la délégation canadienne allait s’entretenir avec un représentant haut placé de l’administration Trump.

Ce représentant est Mike Pence, a confirmé un responsable canadien.

Afin d’éviter toute spéculation dans le contexte politique actuel aux États-Unis, ce responsable a tenu à souligner que la rencontre avait été organisée avant que le fils du président américain Donald Trump ne fasse les manchettes sur ses contacts avec les Russes.

Il a assuré que tout avait été confirmé «avant les révélations de cette semaine».

Un procureur spécial qui enquêtait déjà sur l’ingérence des Russes dans la dernière campagne électorale aux États-Unis se penche maintenant sur un échange de courriels impliquant Donald Trump fils.

Dans des courriels publiés par le fils du président lui-même, on peut lire qu’il était allé rencontrer une avocate russe l’année dernière parce qu’il espérait pouvoir apprendre des informations compromettantes sur la candidate démocrate Hillary Clinton. Il s’était fait dire que cet entretien avait été organisé par le gouvernement russe afin d’aider le candidat républicain.

Il n’est pas rare qu’un premier ministre canadien rencontre un vice-président. Joe Biden, le vice-président de Barack Obama, avait été invité à un dîner officiel à Ottawa à la fin de l’année dernière.

Alors que la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) approche à grands pas, le Canada tente de tisser des liens avec 11 États politiquement importants dans l’espoir que leurs gouverneurs défendent les frontières ouvertes avec leur voisin du Nord si les pourparlers s’avèrent difficiles.

Quelques-uns de ces gouverneurs seront au Rhode Island, vendredi. M.Trudeau livrera un discours et participera à des échanges plus informels.