BERLIN — La police allemande a mené des perquisitions dans quelques résidences de Berlin en début de journée, mercredi, dans le cadre de son enquête sur le vol dans un musée de la ville, en mai dernier, d’une pièce d’or de 100 kilos frappée par la Monnaie royale canadienne.

Au moins deux personnes avaient été arrêtées, aux dernières nouvelles. Un porte-parole de la police a expliqué que ces deux suspects ont une apparence physique qui correspond à celle des personnes apparaissant sur les images d’une caméra de surveillance du musée.

Ces images ont récemment été diffusées afin que le public puisse aider la police à arrêter les malfaiteurs qui ont commis le vol.

Les voleurs étaient entrés par effraction au musée de Bode en utilisant une échelle pour atteindre une fenêtre depuis une voie ferrée surélevée qui longe l’édifice.

Ils se sont alors emparés de la pièce «Big Maple Leaf Coin» qui était prêtée au musée pour sa collection de monnaie depuis 2010, et l’ont placé dans une brouette. Ils sont ensuite ressortis du musée, ont suivi la voie ferrée pour traverser la rivière Spree, puis sont descendus dans un parc à l’aide d’une corde avant de s’enfuir en voiture.

La pièce, d’une épaisseur de trois centimètres et d’un diamètre de 53 centimètres, a une valeur nominale d’un million de dollars, mais son poids lui confère une valeur de 4,5 millions $ US (plus de 6 millions $ CAN) sur le marché.