La compagnie MontVR, qui a ouvert en janvier un centre de réalité virtuelle (RV) à Montréal, étend désormais ses opérations ailleurs avec des installations à Warwick et un nouveau centre à Trois-Rivières.

C’est dès ce vendredi qu’il sera possible de tester la réalité virtuelle au Guerille Tagball de Warwick, situé sur la rue Ménard. «Il y a trois grands cubicules avec des jeux vidéo auxquels on peut jouer en solo pour l’instant», explique Sébastien Coulombe, président de MontVR.

À Trois-Rivières, il s’agit d’un centre complet, avec des postes de visionnement en RV en plus des jeux. «Il y a deux stations de plus qu’à Montréal, car c’est un peu plus grand», indique le président. L’ouverture est prévue pour le 20 juillet au 2505 des Récollets.

À chaque endroit, la bibliothèque de jeux est appelée à évoluer avec le temps, souligne Sébastien Coulombe. «Les jeux qui sont moins populaires à un endroit seront peut-être enlevés et on va en ajouter d’autres», dit-il

Montréal le laboratoire

Du côté de Montréal, les installations permettent maintenant de jouer à plusieurs dans le même jeu vidéo. «Le multijoueur va suivre dans les autres centres, le temps que les gens s’habituent à la réalité virtuelle, assure le président. Le centre de Montréal est notre laboratoire. On va bientôt avoir des stations de course avec pédales et tout qu’on va tester avant de déployer ailleurs et des postes avec des vélos stationnaires pour se comparer à ses amis à l’entraînement physique.»

MontVR, qui est aussi un développeur de produit de réalité virtuelle, souhaite rapidement prendre le marché québécois de ces centres de jeu. «On souhaite s’établir à Québec, à Laval et sur la Rive-Sud de Montréal prochainement, prévoit M. Coulombe. On va sûrement ouvrir plusieurs satellites aussi comme à Warwick dans des centres déjà existants.» Le président indique que d’ici la fin de l’été des jeux d’Ubisoft devraient être disponibles dans ses centres.

Une heure de jeu chez MontVR coûte 25$ plus taxes et on peut réserver en ligne au montvr.com.