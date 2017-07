Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Forcés de retirer des terrasses pour le Grand Prix de Formule E

En raison de la tenue des deux premières courses de Formule électrique à Montréal fin juillet, l’arrondissement de Ville-Marie a demandé à plusieurs commerçants de la rue Ontario de retirer provisoirement leur terrasse durant plus d’une semaine. Ces derniers ne cachent pas leur mécontentement.

2) La criminalité montréalaise, quartier par quartier

Depuis 2013, l’intensité de la criminalité a baissé de 13% à Montréal. C’est ce qui ressort des calculs de Métro réalisés à partir des statistiques 2016 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) présentées récemment.

3) Plus de 500 itinérants montréalais sortis de la rue

Dans le cadre d’un programme lancé il y a plus de deux ans, plus de 500 itinérants ont quitté les rues montréalaises, ont retrouvé un logement et profitent d’une aide individuelle.

4) Julie Payette sera la prochaine gouverneure générale

L’astronaute Julie Payette sera nommée gouverneure générale du Canada par Justin Trudeau, selon ce qu’ont rapporté plusieurs médias, hier.

5) Montréal a maintenant son propre cocktail

New York a son Manhattan, Singapore a son Singapore sling, Boston a son Boston Rum Punch… Montréal a maintenant son Montreal Cocktail. Dans le cadre des festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal, 15 bartenders montréalais se sont associés pour créer un cocktail bien spécial représentant la métropole.