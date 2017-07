La Sûreté du Québec a dévoilé le nouveau design des véhicules de patrouille, qui alliera sécurité, visibilité et esthétisme.



Selon la SQ, ce nouveau visuel maximisera l’identification et la perception.

Désormais, les véhicules passeront du blanc au noir. De nouvelles bandes réfléchissantes s’ajoutent également dans le design d’identification. En période ensoleillée, lors de précipitations de neige ou lors de brouillard, la Sûreté du Québec estime que cette nouvelle combinaison représentera un atout majeur.

Le visuel de l’ensemble des véhicules sera modifié progressivement et le remplacement des véhicules devrait se dérouler sur les trois prochaines années.

Le corps de police provincial a déjà acheté 225 véhicules pour amorcer le renouvellement de sa flotte.

La SQ assure que ce nouveau visuel n’engendrera aucun coût supplémentaire. Chaque nouveauvéhicule noir mis sur la route remplacera une ancienne voiture qui aurait été mise au rancart. Rappelons que le personnel et les policiers de la Sûreté du Québec porteront également de nouveaux uniformes prochainement. Ces uniformes ont été dévoilés il y a un peu plus d’un an.