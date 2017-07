OTTAWA — La nomination imminente de l’astronaute Julie Payette comme gouverneure générale du Canada a suscité jusqu’à présent des réactions fort positives.

L’une des précédentes occupantes de Rideau Hall, Michaëlle Jean, a soutenu jeudi sur Twitter que le premier ministre Justin Trudeau avait pris une judicieuse décision en optant pour la Québécoise de 53 ans.

L’actuelle secrétaire générale de la Francophonie a écrit sur le réseau social qu’il s’agissait là d’un choix «éclairé pour le pays qu’elle (Julie Payette) a observé de l’espace et qu’elle saura représenter avec énergie».

À leur entrée à la réunion du cabinet, jeudi matin, au parlement, les ministres libéraux qui ont accepté de s’arrêter débordaient d’enthousiasme face à cette nomination qui sera annoncée à 13 h dans le foyer du Sénat.

«Je trouve qu’elle est une femme incroyable, et je suis extrêmement ravie de ce choix», a exprimé la ministre Patty Hajdu.

«Cela envoie un message vraiment intéressant. Sa vaste expérience montrera aux autres jeunes femmes qu’il existe de multiples opportunités pour nous», a fait valoir celle qui a été ministre de la Condition féminine avant un remaniement qui l’a envoyée à l’Emploi.

La désignation de Julie Payette, qui devrait entrer en fonction en septembre, alors que le mandat de son prédécesseur David Johnston viendra à échéance, semble aussi satisfaire du côté de l’opposition officielle.

La députée conservatrice Lisa Raitt, notamment, a écrit mercredi sur Twitter qu’elle était «plus qu’heureuse» du choix de cette «pionnière» pour le poste de représentante de la reine au Canada.

La nomination de Julie Payette respecte la tradition d’alternance entre francophones et anglophones qui est en vigueur depuis le milieu du 20e siècle. Femme, bilingue, scientifique revendiquant une brillante carrière, elle cochait bien les cases pour le poste.

Sa désignation pourrait toutefois provoquer une certaine déception au sein de la communauté autochtone. On spéculait en effet abondamment sur la possibilité que Justin Trudeau arrête son choix, pour la première fois de l’histoire du pays, sur un Autochtone.

Julie Payette deviendra la 29e gouverneure générale du Canada, et la quatrième femme à occuper le siège après Michaëlle Jean (2005-2010), Adrienne Clarkson (1999-2005) et Jeanne Sauvé (1984-1989).

Elle doit être aux côtés du premier ministre pour l’annonce officielle de sa nomination.

Julie Payette en bref

— Titulaire d’un baccalauréat international du United World College of the Atlantic, au pays de Galles, au Royaume-Uni, d’un baccalauréat en génie électrique de l’Université McGill et d’une maîtrise en sciences appliquées en génie informatique de l’Université de Toronto;

— Détentrice d’une licence de pilote professionnel avec qualification sur hydravion;

— Parle couramment le français et l’anglais et peut converser en espagnol, en italien, en russe et en allemand;

— Pianiste, elle s’est notamment produite avec l’Orchestre symphonique de Montréal, le Piacere Vocale de Bâle, en Suisse, et avec le Tafelmusik Baroque Orchestra Choir à Toronto.

(Source: Agence spatiale canadienne)