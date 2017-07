OTTAWA — Alors que plusieurs Canadiens cherchent de bonnes aubaines sur internet pour leurs vacances d’été, le Bureau de la concurrence les invite à porter une attention particulière aux prix affichés en dollars.

Il prévient que les prix annoncés sur le web ne sont pas nécessairement affichés en dollars canadiens et qu’une conversion de devise inattendue peut ainsi déséquilibrer un budget.

L’organisme souligne que certains sites Web omettent d’identifier clairement la devise des prix annoncés.

Il explique que même si le symbole «$» est utilisé, cela ne garantit pas que le prix indiqué soit en dollars canadiens.

De plus, il est possible que les renseignements concernant la devise et le taux de change ne soient dévoilés qu’au moment de passer la commande ou en petits caractères.

Le Bureau de la concurrence recommande donc aux consommateurs de vérifier la devise au moment d’un achat pour éviter des frais imprévus sur le relevé de carte de crédit.

Il est entre autres suggéré de vérifier les options d’affichage des prix, certains sites Web offrant différentes options de devises au haut ou au bas de la page.

Les consommateurs sont aussi invités à lire les petits caractères près du prix indiqué ou au bas de la page, car ils peuvent fournir de l’information concernant la devise affichée, les frais de douane et de courtage ou les frais d’expédition internationaux.